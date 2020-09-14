Путін та Лукашенко домовилися про $1,5 млрд кредиту для Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і російський лідер Володимир Путін домовилися про надання Мінську $1,5 млрд кредиту.

Про це пише TUT.by.

"Росія залишається найбільшим інвестором в білоруську економіку ... Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі кредит на $1,5 млрд, і ми це зробимо!", - заявив після зустрічі Путін.

Він додав, що Росія знає про пропозицію розпочати роботу щодо нової редакції Конституції Білорусі і вважає це "логічним і своєчасним". "У мене є певні пропозиції, потрібні додаткові зусилля, щоб усунути наявні проблеми", - додав президент Росії.

Також Лукашенко подякував Путіну за підтримку, заявивши, що той вчинив "порядно, по-людськи". "Головне - це не переходити червону лінію, поки ніхто ці лінії не порушував. Уроки треба засвоювати з усіх подій і ми цей урок витримали. Ви показали, що білоруські кордони - це кордону Союзної держави і нікому не дозволено брязкати там зброєю", - додав самопроголошений лідер.

У понеділок Лукашенко прибув до Путіна в Сочі на переговори.

Бабель

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