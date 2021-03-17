Путін використовував Деркача для впливу на американські вибори - розвідка США

Володимир Путін, президент РФ, через українського народного депутата Андрія Деркача намагався дискредитувати на виборах у США тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена та підвищити шанси Дональда Трампа на перемогу.

На думку американської розвідки, Деркач відігравав важливу роль у зусиллях Росії щодо впливу на американські вибори. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому офісом Директора Національної розвідки США, повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер.

У звіті зазначається, що ключовим моментом стратегії Москви під час минулорічних президентських виборів у США було використання довірених осіб, пов'язаних із російською розвідкою.

Завдання цих осіб, зокрема, полягало в поширенні наративів, таких як неправдиві або необґрунтовані звинувачення проти Байдена.

Так, американська розвідка вважає, що Путін та російські чиновники могли "тримати під наглядом" діяльність Деркача, відомого публікацією так званих "плівок Порошенка-Байдена", на яких записані нібито компроментуючі розмови кількарічної давності між п'ятим президентом України та тодішнім віце- президентом США Байденом.

Ми вважаємо, що Путін тримав під наглядом діяльність Андрія Деркача, - вважають в американській розвідці. - Деркач має зв'язки з російськими чиновниками, а також російськими спецслужбами.

Зазначається, що окрім допомоги Трампу, Москва також намагалася дискредитувати довіру американців до демократичних процесів та посилити розкол у США.

Окрім Росії, на думку розвідки, у вибори втручався також Іран. А от Китай вирішив не втручатися.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. Розвідка не виявила іноземного впливу на сам процес голосування.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Деркач потрапив під американські санкції за спробу вплинути на президентські вибори у США.

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