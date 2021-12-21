Путін загрожує Заходу

"Вони роблять те, що хочуть", - говорить російський президент про США. Він наполягає на письмових гарантіях безпеки й заявляє, що різко відреагує на «недружні кроки», пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Президент Володимир Путін пригрозив Заходу «відповідними військово-технічними заходами реагування» «у разі продовження «відверто агресивної лінії»» проти Росії. На «недружні кроки» відреагують «жорстоко», сказав Путін у вівторок на нараді в Міноборони в Москві і знову закликав до «довгострокових, юридично обов’язкових гарантій безпеки». Як приклади нібито загроз Путін навів маневри НАТО "на російських кордонах" і системи протиракетної оборони в Румунії та Польщі, чим Москва давно стурбована.

«Вони роблять те, що хочуть», – звинуватив Путін Сполучені Штати. Це показали події в Югославії, Іраку та Сирії. Але те, що американці «роблять або намагаються зробити зараз на території України», — це «на порозі нашого дому». Американці повинні розуміти, що Росії "нема куди відступати".

«Військово-технічна альтернатива»

Росія зосередила десятки тисяч військ на кордоні з Україною та в анексованому українському Криму, а на заході та в Києві побоюються відкритого вторгнення., Путін, з іншого боку, тепер описав розміщення американської надзвукової зброї в Україні як сценарій загрози. При цьому президент визнав, що цієї зброї не існує, на відміну від надзвукової зброї, яку мала Росія. Але «приблизно» відомо, коли американці закінчать розробку такої зброї, сказав Путін. Тоді «екстремістів» із сусідньої країни «під прикриттям» такої зброї, яка постачається в Україну, можна було б відправити «до Росії», наприклад «до Криму». ФСБ роками арештовує українців як «шпигунів» на півострові та в Росії.

Минулого тижня Москва представила НАТО та Америки проекти договорів про «гарантії безпеки» від Росії, які мають виключати будь-яке розширення альянсу, а також будь-яку військову активність у регіонах, які Росія вважає «сферами інтересів». Путін сказав, що сподіваються на «чітку, вичерпну відповідь» та переговори «у певні терміни», яких він не уточнив. Він також наголосив, що це не ультиматум. За словами Путіна, існує «небезпека», що «всі наші пропозиції втопляться в болоті». Тільки Сполучені Штати винні у нинішній «напруженості» у Європі.

На тій же нараді міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що на підконтрольних Києву частинах Донбасу перебувають «понад 120 співробітників американських приватних військових компаній», які готують українські сили до «активних військових дій». Шойгу також розповів про «провокації», під час яких до двох міст на сході України завезли «невстановлені хімічні компоненти». Крім того, українські воїни обстрілювали позиції силовиків у Донецькій та Луганській «народних республіках», що «провокує заходи у відповідь». Кремль оголосив, що буде жорстко реагувати на будь-яку «провокацію» України. Крім того, у разі, якщо Захід не відповість на переговорні вимоги Москви, МЗС пообіцяло на вихідних «військово-технічну альтернативу».