Путін заявив про узгодження з Лукашенком усіх програм інтеграції РФ і Білорусі

Володимир Путін після більш ніж тригодинних переговорів з Олександром Лукашенком заявив про узгодження всіх 28 програм "Союзної держави" РФ і Білорусі.

Про це Путін заявив на спільній з Лукашенком пресконференції за підсумками переговорів, що відбулися в Москві, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні хотів би із задоволенням відзначити, що узгоджені всі 28 програм", - сказав Путін. Крім того, до 1 грудня 2023 року буде підписано документ "про створення об'єднаного ринку газу в рамках Союзної держави". Російський лідер також заявив, що передбачено укладення договору про об'єднання ринків нафти та нафтопродуктів і договір про єдиний ринок електроенергії.

За словами Путіна, Росія і Білорусь переходять до єдиної промислової політики та "доступу до держзакупівель і держзамовлень". В узгоджених документах також ідеться про інтеграцію валютних систем, принципи стягнення непрямих податків.

Своєю чергою Лукашенко уточнив, що рішення про єдину валюту поки що не прийнято, оскільки "проблема в тому, де буде розташований емісійний центр".

Путін додав, що в п'ятницю планується схвалити прийняті рішення на засіданні ради міністрів "Союзної держави" в Мінську. Після цього вони будуть винесені на затвердження вищої державної ради "Союзної держави" Росії та Білорусі, засідання якої планується провести до кінця року.

Нагадаємо, керівництво Росії та Білорусі з 1999 року обговорює інтеграцію двох країн. Останніми роками переговори будувалися навколо 31 "дорожньої карти", при цьому їх проєкти не публікувалися.

Жителі Білорусі під час акцій протесту заявляли про незгоду з "поглибленою інтеграцією" з Росією.

Як повідомлялося, в серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають його легітимність.

Євросоюз застосував особисті та секторальні санкції проти Мінська у зв'язку з масовими кричущими порушеннями прав людини в Білорусі.

Режим Лукашенка зміг устояти багато в чому завдяки підтримці Кремля і російським кредитам. При цьому РФ вимагає продовжити "поглиблену інтеграцію" в рамках "Союзної держави".