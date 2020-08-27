Путін заявив, що Росія створила резерв силовиків для Білорусі

Росія на прохання Олександра Лукашенко сформувала резерв із правоохоронців. Використовувати його поки що не будуть.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю Сергію Брильову, передає ТАСС.

"Олександр Григорович (Лукашенко - ред.) попросив мене сформувати певний резерв із співробітників правоохоронних органів. І я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю", - сказав президент Росії.

За його словами, в Кремлі виходять з того, що всі наявні в Білорусі проблеми розв'язуватимуться мирним шляхом.