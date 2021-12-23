Путін знову закриває кран Німеччині

Він зробив це знову! Президент Росії Володимир Путін відключив газ. З неділі російський газ більше не надходить до Німеччини через Білорусь та Польщу, пише Bild.

«З комерційних міркувань», як кажуть з Москви, але експерти бачать іншу причину для того, щоб знову відкрити газовий кран у напрямку ФРН.

Минулої п'ятниці поляки першими помітили, що щось не так з постачанням газу по Ямалському газопроводу російської державної компанії "Газпром". Близько 5 години ранку тиск у трубопроводі впав, спочатку лише приблизно на 10%, а потім у суботу вранці ще на 90%.

У неділю зупинка газу вразила Німеччину на повному ходу. У Мальнов, Бранденбург, російський газ більше не надходить з 11 ранку.

Більше того, з ранку вівторка газ, що зберігається в Німеччині, йде назад на схід для забезпечення польського ринку. І це попри те, що запаси газу в Німеччині на рекордно мінімальному рівні для середини грудня. Зараз резервуари заповнені лише на 56%, тоді як рік тому на цей день було 77%. А зима тільки-но почалася...

Експерти: Росія хоче тиснути на Німеччину

Але чи справді є лише «комерційні причини» для другої з початку листопада зупинки постачання газу, як стверджує «Газпром»? Терміни переривання постачання викликають сумніви в експертів.

Експерт по Росії Сергій Сумлінний, який тривалий час працював офіс-менеджером Фонду Генріха Бьолля в Києві й повернувся кілька місяців тому до Берліна, сказав BILD, що це може бути спусковим гачком «заходів проти того, що Кремль класифікує як «недружню поведінку» - зокрема, вердикт щодо вбивства в "Тіргартені" минулої середи. Експерт зі Східної Європи: «Зрозуміло, що Путін був розлючений після вироку – про це свідчить підбір слів російського МЗС. Не тільки сам вирок, але й передусім чітка заява Анналени Бербок, на його думку, це повстання проти усталеної покірної поведінки їхніх попередників. За словами Путіна, подібне не слід терпіти, а тому треба негайно карати».

«Переривання постачання газу, — сказав Сумленний, — це один із «каральних заходів» Росії, які «вживалися проти України кілька років тому, а зараз застосовуються проти Німеччини»