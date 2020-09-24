Путіна висунули на Нобелівську премію миру

Російський письменник Сергій Комков висунув президента РФ Володимира Путіна на Ноболевскую премію миру

Президента РФ Володимира Путіна номінували на Нобелівську премію миру. Про це повідомляють роЗМІ.

З ініціативою номінування Путіна виступив російський письменник Сергій Комков. У Кремлі, реагуючи на ініціативу Комкова, заявили: "Якщо рішення буде прийнято, ну прекрасно. Не буде прийнято, теж нічого страшного".

За даними Літературної газети, в 2013 році Комков вже виступав з ініціативою висунення Путіна на премію миру. На той момент Комков проживав в Чехії і заявляв, що "Путін гідний Нобелівської премії миру", оскільки, на його думку, Росія нібито була "єдиною реальною силою, здатною зупинити якісь руйнівні світові процеси".

Нобелівську премію миру вручатимуть в Осло 10 жовтня 2021 року.

9 вересня на Нобелівську премію миру висунули президента США Дональда Трампа.

17 вересня на Нобелівську премію миру також номінували російського опозиціонера Навального, якого недавно отруїли "Новачком".