Путіну і Лаврову довелося через жарт Захарової вибачатися перед сербським президентом

Голови Росії і МЗС РФ Володимир Путін і Сергій Лавров принесли свої вибачення президенту Сербії Олександру Вучичу за скандальний пост представника зовнішньополітичного відомства Марії Захарової. Про це повідомляє РИА "Новости".

"Президент Путін переді мною ніколи ні за що не вибачався і Сергій Лавров теж. А через це це зробили обидва. Притому, що я навіть не нагадував і як вихована людина ніколи б цього не згадав", - сказав він.

Вучич додав, що у нього з росіянами "хороші відносини" і те, що трапилося він вважає "прохідним і неважливим" інцидентом.

Інформацію про вибачення "Подъему" підтвердив спікер Кремля Дмитро Пєсков. Захарова проілюструвала кадром з фільму "Основний інстинкт" зустріч сербського лідера в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Це викликало великий скандал.

InfoResist.org