Путин боится умереть от яда (Ilta-Sanomat, Финляндия)

Принесенную для Путина бутылку с напитком в последний момент заменили на другую Президент Путин

Повар высокого уровня говорит, что страх отравления заставил президента возродить стародавнюю традицию

Основатель Клуба поваров мировых лидеров Жиль Брагар (Gilles Bragard) поведал в 2012 году, что президент России Владимир Путин боится умереть от отравления.

Основанный в 1977 году Le Club des Chefs des Chefs, согласно своему названию, является Клубом поваров мировых лидеров. Клуб объединяет в себе поваров высшего уровня, которые удостоились чести готовить еду для руководителей России, США и Франции.

Основатель клуба Жиль Брагар вызвал в 2012 году небольшой международный скандал, когда рассказал о боязни президента России Владимира Путина по отношению к еде и напиткам.

По словам Брагара, Путин сохранил историческую традицию монархов, согласно которой все, что ест глава государства, сначала проверяют на наличие яда.

«В Кремле по-прежнему есть люди, которые пробуют еду президента, и врач проверяет каждое блюдо вместе с поваром», — заявил Брагар в Лондоне, по сообщению газеты Telegraph.

Когда Путин отправляется за границу, самолет российского лидера обычно перевозит большое количество еды и напитков для встреч. Путин никогда не пробует случайные блюда, и для проверки пищи всегда должен быть рядом кто-то из личной охраны.

В Финляндии тоже отмечали, что, например, заранее принесенная для Путина бутылка с напитком была в последний момент заменена. Так поступают в тех случаях, если бутылка по какой-то причине не находилась под постоянным присмотром охраны Путина.

Сатирик Виктор Шендерович обратил в 2016 году внимание на то, что Путин не согласился попробовать в Белоруссии приготовленные для него хлеб и соль.

«Он отказался от хлеба и соли, которыми его встречали в Минске. И правильно сделал, потому что следующие за ним в очереди очень хотели, чтобы им тоже досталось», — говорил тогда Шендерович.

Один из самых влиятельных людей ближайшего окружения Путина — Евгений Пригожин, его также называют «поваром Путина». Пригожин — ресторатор, который, вероятно, заслужил доверие Путина, предлагая только тщательно проверенные блюда. Сейчас Пригожин не только готовит для Путина, но и занимается «фабрикой троллей» в Санкт-Петербурге, а также обеспечивает снабжение тайной частной армии Кремля в Сирии.

Семья Путина необычным образом связана с Кремлем и Иосифом Сталиным, который все время боялся отравления.

Дед Путина Спиридон Путин работал на даче Сталина поваром и смог выжить даже во время репрессий 1930-х годов. Похоже, дед был самым верным служащим Кремля, которого даже Сталин не мог заподозрить в попытке отравления. Это свидетельствует о том, что дед был связан с органами госбезопасности СССР — как и Владимир Путин с КГБ.

Причин бояться отравления у Путина может быть множество. Одна из них заключается, конечно, в том, что он — один из самых влиятельных мировых лидеров, у которого, вероятно, есть много врагов. Другое объяснение — возможно, Путин слишком много знает об отравлениях в СССР и России, чтобы подозревать, что другие страны могут предпринять такой шаг по отношению к нему.

Арья Паананен