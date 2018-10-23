Путин - Болтону: Несмотря на ваши усилия, торговый оборот между нашими странами, как ни странно, растет

Президент России Владимир Путин удивлен неспровоцированными недружественными действиями США против РФ. Об этом Путин заявил 23 октября во время встречи с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает сайт Кремля.

"Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными. Мы же практически даже не отвечаем ни на один ваш шаг - нет, это все продолжается и продолжается", - отметил российский президент.

Он добавил, что торговые отношения между странами все равно развиваются.

"Несмотря на все ваши усилия, торговый оборот между нашими странами, как ни странно, растет: в прошлом году на 16%, в этом году на 8% уже вырос. Это мало в абсолютных величинах, очень мало, конечно, но тем не менее тенденция такая есть. Кстати говоря, с позитивным сальдо для Соединенных Штатов. Растут и взаимные инвестиции, причем российские инвестиции в американскую экономику в два раза превышают американские в российскую экономику", - подчеркнул Путин.

8 марта президент США подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия.

В ответ Россия подала иск в отношении США в ВТО и с 5 августа увеличила ввозные пошлины на ряд американских товаров. Увеличение пошлины составило от 25% до 40% и распространяется примерно на 80 товарных кодов.

США подали иск в ВТО против РФ.