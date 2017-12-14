Путин: действия Саакашвили в Украине - плевок в лицо двух народов

Действия и поступки екс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили в Украине являются плевком в лицо грузинскому и украинскому народов. Об этом президент России Владимир Путин сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка, передает УНН.

"Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа, и плевок в лицо украинского народа... Как вы это терпите до сих пор? Он же был президентом независимого грузинского государства, а теперь он носится по площадям и кричит: "Я - украинец!". Как вы это терпите до сих пор?", - сказал В.Путин.

Напомним, М.Саакашвили задержали 8 декабря в Киеве на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.