Путин действует в старой советской российской традиции, которую в свое время усовершенствовал Иосиф Сталин-мнение

Президент России Владимир Путин действует в старой советской российской традиции, которую в свое время усовершенствовал Иосиф Сталин и стремится сменить "старую загнивающую элиту" на новую.

Об этом в интервью НВ заявила профессор политологии Лилия Шевцова, именитый специалист по американско-российским отношениям и сотрудник британского аналитического центра Chatham.

Шевцова отметила, что, в частности, президент России меняет кадровый состав региональных элит, и в ближайшее время многие российские губернаторы лишатся своих постов. Кроме того, кадровые изменения затронули представительство силовых структур в регионах.

"Фактически Путин пытается из режима фаворитизма перейти к режиму лояльных "молодых волков". Точно так же делал Сталин, когда привлекал на службу 30‑летних, к примеру Косыгина. На смену старым и полностью лояльным должны прийти молодые технократы", - считает политолог.

В то же время, по ее мнению, Путин привык к стабильности, и поэтому некоторых топ-чиновников он оставит.

"Например, все теряются в догадках, останутся ли в своих креслах весьма успешный на своем посту глава МИДа Сергей Лавров или премьер-министр Дмитрий Медведев", - говорит Шевцова.

По ее словам, неизвестно, даст ли нужную энергию политической системе попытка "добавить в новую команду технократов", но смена кадров точно вызовет новый виток перераспределения собственности