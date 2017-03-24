Путин до последнего вздоха не оставит Украину в покое - Пионтковский

Президент РФ Владимир Путин начал третий за последние три года поход против Украины, который выражается в открытой поддержке, в том числе военной, оккупированных территорий Донбасса как легитимных субъектов, считает российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Пионтковский: Путин начал третий поход против Украины Фото: wikipedia.org

Президент РФ Владимир Путин делает все, чтобы Украина после Революции достоинства не стала успешной страной, потому что этот успех станет слишком заразительным для русского общества и сделает неотвратимым падение путинского режима в ближайшей исторической перспективе. Такое мнение высказал в колонке для "Радио Свобода" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Уверен: до последнего своего вздоха во власти Путин не оставит Украину в покое. Тактика может меняться в зависимости от обстоятельств.

Стратегическая задача остается неизменной с первого дня войны 20.02.2014, даты, чистосердечно выбитой для нужд будущего трибунала на медальках за покорение Крыма", - пишет он.

По словам публициста, Путин "просто обречен был предпринять попытку братского уничтожения Украины", выбравшей европейскую модель развития.

"Успех Украины - кащеева смерть путинизма, убогой философии низших чинов КГБ, ошалевших от крышевания мебельных магазинов и распиливания нефтяных компаний", - считает Пионтковский.

Он утверждает, что Путин начал уже "третий поход" против Украины, который заключается в открытой поддержке (в том числе военной) "ДНР" и "ЛНР" как "легитимных субъектов". Первыми двумя "походами" Путина Пионтковский считает неудавшуюся попытку создать "Новороссию", а затем навязать украинскому руководству иллюзию "целостности" Украины, но без Крыма.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия идут между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.