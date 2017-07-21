Путин еще не решил, будет ли участвовать в выборах президента в 2018 году

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не определился, будет ли он участвовать в президентских выборах в следующем году. «Я еще не решил, посмотрю»,— сказал он. «До начала избирательной кампании время еще есть. Посмотрим»,— сказал глава государства в ходе общения с воспитанниками детского центра «Сириус» в Сочи.

Также Владимир Путин заявил, что пока не думал, чем займется после ухода с поста президента. «Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. После того, как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге»,— заявил господин Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эта встреча не имеет отношения к избирательной кампании.

До встречи с воспитанниками «Сириуса» Владимир Путин в 15-й раз провел прямую линию, ответив почти за четыре часа на 68 вопросов.