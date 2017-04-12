Путин готов вернуться к меморандуму по Сирии, - Лавров

Президент Российской федерации Владимир Путин во время встречи с государственным секретарем Соединенных штатов Рексом Тиллерсоном заявил о готовности РФ вернуться к меморандуму по предотвращению инцидентов в Сирии, если США подтвердят цель борьбы с терроризмом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с Рексом Тиллерсоном, сообщает RT.

"Как вы знаете, действие этого меморандума (о предотвращении инцидентов в Сирии и обеспечении безопасности полетов авиации) было российской стороной приостановлено. Сегодня президент подтвердил нашу готовность вернуться к его применению", - заявил Лавров.

По его словам, это случится, если будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ.

"А именно борьба с ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона на пресс-конференции в Москве, что отношения США и Российской Федерации находятся на самом низком уровне.