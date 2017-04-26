Путин готов восстановить военно-техническое сотрудничество с Украиной

Военно-техническое сотрудничество России и Украины можно восстановить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выездном заседании Военно- промышленной комиссии, передает Лента.ру.

"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах, важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", - сказал российский президент.

Также Путин заявил, что после прекращения взаимодействия с Украиной в области создания корабельных и авиационных двигателей в России начала развивать соответствующая отрасль.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее глава российской государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Российская Федерация продолжает закупать у Украины двигатели для гражданских и военных вертолетов.