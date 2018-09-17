Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом достигнуто согласие создать вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону. Об этом он сказал 17 сентября на совместной пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров, ее запись разместил сайт Кремля.

Зону планируется создать к 15 октября, ее глубина должна составить 15-20 км.

"К 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения - танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне организовать патрульными группами турецких подразделений и российской военной полиции", - заявил Путин.

Как пояснил Эрдоган, в демилитаризованной зоне останутся представители сирийской оппозиции. Также Турция укрепит свои наблюдательные пункты в Идлибе.

По мнению президента Турции, достигнутые договоренности позволят предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе.

Провинция Идлиб является одной из последних в Сирии территорий, которые удерживаются силами, оппозиционными к Асаду. 4-го, 7-го и 8 сентября российская и сирийская авиация наносили авиаудары по провинции Идлиб, которую частично контролируют отряды вооруженной оппозиции. Сообщали о жертвах среди мирного населения.

6 сентября спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри заявил, что существуют факты, свидетельствующие о подготовке сирийских властей к применению химического оружия в Идлибе. 9 сентября издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник среди официальных лиц США сообщило, что Асад одобрил использование хлора в ходе наступления на Идлиб.

Как сообщало агентство Reuters, Турция активизировала поставки оружия сирийской вооруженной оппозиции, чтобы помочь ей отбить наступление сирийской армии и ее союзников России и Ирана.

На переговорах в Тегеране 7 сентября Россия, Турция и Иран не смогли прийти к соглашению о перемирии в Идлибе.