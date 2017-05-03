Путин и Эрдоган договорились об отмене большей части экономических санкций

Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились об отмене большей части экономических санкций, введенных Россией в отношении Турции. Об этом сообщают российские СМИ.

Однако при этом пока сохранятся ограничения на поставку в Россию турецких томатов, а также введенный Россией визовый режим для граждан Турции.

"Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", - подчеркнул глава РФ.

Объясняя визовые ограничения для турецких граждан, Путин отметил, что проблема состоит в том, чтобы улучшить взаимодействие спецслужб в связи с террористической угрозой. При этом для турецких граждан, которые постоянно бывают по делам в России, предусмотрена некоторая либерализация.

Кроме того, вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович заявил, что стороны договорились об отмене ограничений на поставки российского зерна в Турцию.

Напомним, как сообщалось, Россия потеряла от 1,3 до 1,5 млрд долларов из-за пошлин на поставки зерна в Турцию, введеных в ответ на запрет импорта турецких помидоров в Россию.