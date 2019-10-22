Путин и Макрон обсудили встречу "Нормандской четверки"

21 октября по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили предстоящую встречу "Нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями о ситуации на Украине подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое [Луганской области] и Петровское [Донецкой области], а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при обсуждении возможности проведения очередного саммита "Нормандской четверки" Путин "вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений".

"Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - добавили в Кремле.

Пресс-служба президента Франции также проинформировала о состоявшемся разговоре Макрона с Путиным. "Президент Республики и президент Путин также вернулись к подготовке следующего саммита в нормандском формате после решений трехсторонней контактной группы по выполнению Минских соглашений", - сказано в пресс-релизе Елисейского дворца.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате - с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, Украина стремится к проведению саммита в середине ноября 2019 года.

1 октября 2019 года члены Трехсотронней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе ОРДЛО начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации. "Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", - подчеркнул Зеленский. Он отметил, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".

Ряд местных советов в Украине выступили против имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. 6 октября на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция протеста. По данным полиции, в ней принимали участие около 10 тыс. человек. Похожие мероприятия состоялись и в других городах Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщал, что по итогам раунда переговоров в Минске 1 октября стороны договорились возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Но в этот день разведение не началось из-за недавних обстрелов этих населенных пунктов, сообщили в МИД Украины. В Минобороны Украины объясняли, что основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней.