Путин и Трамп не допустят американо-российской войны - Лавров

Сергей Лавров заявил, что несмотря на действия США в Сирии, отношения Вашнгтона и Москвы не достигнут критической точки. По его словам, войны между РФ и США не будет, ведь никто в этом не заинтересован.

Новость сообщают российские СМИ, передает "Пресса Украины".

Сегодня, 20 апреля, глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал вероятный сценарий возникновения войны между Россией и США. В новом интервью он отметил, что мировые лидеры не допустят такого расклада событий. В частности, речь идет о президенте США Дональде Трампе и лидере Кремля Владимире Путине.

"Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я выхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен президент Трамп. Они все-таки лидеры, избранные своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", - прокомментировал Лавров.

Такое заявление прозвучало на фоне сообщений об ухудшении российско- американских отношений после того, как США вместе с Великобританией и Францией нанесли удар по сирийским позициям за химические атаки против народа ближневосточной страны. В Москве эти действия осудулы. Как известно, Владимир Путин поддерживает Башара Асада. Еще одним союзником сирийского президента является Иран.

По словам Лаврова, после того, как американская сторона вместе с союзниками осуществила ракетный удар по Сирии, в России "больше нет обязательств не поставлять зенитно-ракетные комплексы С-300 Дамаске". Он пояснил, что Москва не имеет морального обязательства не делать этого.

Стоит отметить, что Лавров также обратил внимание на то, что в своих сообщениях в соцсети Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что с "Россией необходимо решать вопрос, с Россией необходимо иметь хорошие отношения".

"Мы все это слышим", - подчеркнул Лавров.