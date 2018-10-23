Путин инициирует встречу с Трампом 11 ноября в Париже

Путин встретился с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном

Президент Российской Федерации Владимир Путин инициирует встречу с президентом США Дональдом Трампом 11 ноября в Париже (Франция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, сегодня в РФ Путин встретился с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Отмечается, что в ходе встречи Путин предложил организовать его встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны в Париже 11 ноября.

"Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, ну, например, в Париже...Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", - заявил Путин.

Как сообщатся, Болтон ответил Путину, что Трамп "будет рад встретиться с ним".

"Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили", - цитируют РосСМИ слова Болтона.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп и Путин могут встретиться в Финляндии на Арктическом саммите, который может состояться в феврале или в конце весны 2019 года.

Также сообщалось, что Трамп и Путин могут провести три встречи на различных международных мероприятиях до конца 2018 года.