Путин мечтает "демонтировать" ЕС - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мечта российского президента Владимира Путина состоит в том, чтобы разрушить Европейский Союз.

Об этом он заявил в интервью шведскому телеканалу SVT .

"Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из лидеров, кто считает, что мы должны вместе с Россией выстроить новую архитектуру безопасности и обороны. Нам нужно об этом говорить с Россией. Однако мечта Путина заключается в демонтаже Европейского Союза", - сказал Макрон. Читайте также: Украинский политик ушел в отставку из-за танцев министра Австрии с Путиным.

Ранее французский президент высказывал мнение, что диалог о европейской безопасности должен происходить между всеми европейскими странами, включая Россию, но при условии достижения прогресса в ситуации на востоке Украины.