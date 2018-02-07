Ъ: Путин может проголосовать на президентских выборах в Севастополе

Президент России Владимир Путин может проголосовать на предстоящих выборах 18 марта 2018 года в аннексированном Севастополе, сообщает российское издание "Коммерсант", ссылаясь на неназванный источник, близкий к Кремлю.

"Рассматриваются сценарии, по которым Владимир Путин проголосует либо в регионе, где придется избираться одному из нынешних врио губернаторов, либо в регионе, где может быть низкая явка избирателей", - цитирует собеседника издание.

Газета отмечает, что, по словам "эксперта", приезд Путина "повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года".

При этом другой собеседник "Коммерсанта" утверждает, что "вряд ли Владимир Путин будет 18 марта не в столице".

Публичных комментариев Путина и его окружения по этому поводу пока нет.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину российской аннексии Крыма.

Кроме Путина, в выборах президента России намерены участвовать Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива", выдвинутый партией "Яблоко" Григорий Явлинский, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от "Русского общенародного союза" и Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России".

Как ожидается, они также будут допущены к участию в выборах. ЦИК уже отчитался, что брак в собранных этими кандидатами подписях не превышает пяти процентов.

Еще двое кандидатов в президенты - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Павел Грудинин от КПРФ - освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий. Они уже зарегистрированы.

В выборах президента России также собирался участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако ему отказали в регистрации. Политик после этого призвал к забастовке избирателей. Первые акции прошли 28 января. В них участвовали тысячи людей в десятках городов России, более 300 человек были задержаны.