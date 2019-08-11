Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу Ночных волков в Крыму

Российский президент Владимир Путин 10 августа в аннексированном Севастополе приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" байк-шоу за рулем мотоцикла "Урал", привезя с собой пассажирами "главу" полуострова Сергея Аксенова и исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Вместе с лидером байкеров "Ночных волков" Александром Залдостановым российский президент приехал к сцене и обратился к участникам байк-шоу.

"Рад вас всех здесь видеть, приятно, что вы продолжаете традицию, которая была начата 10 лет назад. Поздравляю вас с этим и желаю вам всего самого доброго", - сказал Владимир Пути

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