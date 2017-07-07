Путин на саммите G20 уже пожаловался на санкции Запада

Президент России Владимир Путин на саммите G20 высказался против международных торговых ограничений. В частности, он отметил, что финансовые санкции, введенные по политическим причинам, вредят двосторонннему доверию, а также мировой экономике.

Об этом сообщает The Guardian, добавляя, что российский президент, очевидно, говорил о санкциях, которые ЕС и США ввели против Москвы за военную агрессию против Украины. При этом, российский президент промолчал о вреде для глобальной экономики от российских военных авантюр. А также он и словом не обмолвился о том, что Москва тоже ввела свои санкции против стран Запада и Украины.

Издание отмечает, что свой комментарий Путин сделал во время встречи стран БРИКС, во время которой лидеры Китая, Индии, Бразилии, России и Южной Африки призвали к более открытым экономическим отношениям. Они подчеркнули необходимость повышения веса голоса и роли развивающихся стран в глобальной экономике и финансовых институтах. При этом они призвали создать глобальную торговую систему, "основанную на правилах, прозрачности, отсутствия дискриминации, открытости и инклюзивности".

Также лидеры стран БРИКС призвали международное сообщество вместе работать над воплощением Парижского климатического соглашения, из которой США вышли в прошлом месяце по решению президента Дональда Трампа.

Напомним, что саммит G20 пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. На встречу прибудут лидеры стран и правительств ведущих государств мира, среди которых будут президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин.

"Большая двадцатка" является ведущим форумом для обсуждения вопросов глобального экономического сотрудничества. В группу G20 входят крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится 85% мирового ВВП.