Путин начал получать поздравления от руководителей стран-сателлитов России

Еще до завершения официального подсчета голосов действующий президент РФ Владимир Путин начал получать поздравления от своих коллег с победой и переизбранием на четвертый срок.

Однако свои поздравления прислали пока только страны с российскими ставленниками во главе, в частности, президент непризнанной республики Абхазии Рауль Хаджимба, сразу заявив, что высоко ценит ту поддержку, которую лидер России предоставляет республике.

С уверенной победой Путина поздравил также президент Боливии Эво Моралес, отметив, что "Россия уважает достоинство народов и обеспечивает геополитическое равновесие" в мире.

Лидер Кубы Рауль Кастро через своего посла в России также передал "теплое" приветственное послание.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в поздравительной телеграмме написал, что "высоко ценит и дорожит дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании", а также добавил, что Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро "высказал свое чувство восторга и дружеское отношение к русскому народу". В заявлении также сказано, что "сплоченность российского народа вокруг своего лидера и его стремления к независимости и развитию представляют собой прочную гарантию достижения мирового политического равновесия, основанного на справедливости и таким основополагающим ценностям, как солидарность и уважение международного права и многосторонности".

Не забыл поздравить Путина и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявил "о высоком политическом авторитете" российского лидера среди граждан.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил действующего президента РФ с победой и выразил надежду на визит Путина, а также на дальнейшее расширение стратегического партнерства между странами.

Президент Молдовы Игорь Додон в приветственной телеграмме заявил, что "сильная Россия нужна не только россиянам". Он считает РФ "символом надежды для всех народов, которые выступают за стабильность во всех регионах мира".

Напомним, 1 марта Верховная Рада обратилась к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам с призывом не признавать легитимность выборов президента РФ в случае проведения "голосования" в аннексированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, призвал государства- партнеров Украины не допустить участия их граждан в так называемых "выборах" президента РФ в Крыму в качестве "международных наблюдателей".

Европейский Союз заявил, что не признает результатов голосования в оккупированном Крыму.

По материалам: ТАСС