Путин начал визит в оккупированный Крым

Президент РФ Владимир Путин начал свой визит на оккупированный полуостров с посещения Крымского моста. Об этом сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Российский лидер встретился со строителями и осмотрел объект.

"Очень впечатляет объект. Конечно, хотелось бы, чтобы люди поехали по этому мосту уже летом, но главное - выдержать нужное качество", - сказал Путин.

Владимир Путин приехал на Крымский мост pic.twitter.com/7jnr1NqBgZ - Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 марта 2018 г.

Как известно, движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019-го. В то же время эксперт предупредил об угрозе катастрофы на мосту. Оказалось, что на месте его строительства находится разлом земной коры, поэтому эксплуатация сооружения несет опасность для жизней тысяч человек.

Напомним, кроме визита в Крым, совершаемого в рамках рабочей поездки, Путин посетит и другие регионы Южного федерального округа - Краснодарский край и Севастополь.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на визит Путина на полуостров. Глава украинского государства назвал его приезд очень опасной провокацией накануне президентских выборов.