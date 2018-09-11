Путин наградил следователя по делу об убийстве Немцова

Руководитель следственной группой по делу об убийстве политика Бориса Немцова Николай Тутевич награжден орденом Мужества. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга»,— говорится в документе.

Руководитель следственной группы по делу об убийстве Бориса Немцова сменился в 2015 году. Николай Тутевич сменил на этом посту Игоря Краснова. Последний возглавил управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. Как сообщал “Ъ”, Николай Тутевич специализируется на уголовных делах, связанных с преступлениями, совершенными уроженцами Чечни. Так, он вел дело, об убийстве депутата Госдумы от Чечни Руслана Ямадаева.

Политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года суд приговорил Заура Дадаева, которого следствие считает исполнителем преступления, к 20 годам колонии строгого режима. Братья Анзор и Шадид Губашевы получили по 16 лет, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет. Заказчика убийства следствие не установило.