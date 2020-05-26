Путин назначил дату проведения парада Победы

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 26 мая.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с Шойгу в режиме видеоконференции.

Президент РФ приказал обеспечить "самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада".

"Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены", - подчеркнул Путин.

Также Путин предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля.

"Хочу сразу сказать: будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки", - сказал он.