Путин назвал следующий большой вопрос России после моста в Крым

После строительства моста через Керченский пролив, следующий большой вопрос - это энергетическая независимость, сказал президент РФ Владимир Путин.

- Что будет следующим суперпроектом после строительства моста через Керченский пролив? Может, Калининград?, - спросили президента России во время ежегодной большой пресс-конференции.

На что Владимир Путин ответил:

- Следующий большой вопрос - вопрос энергетической независимости. В ЕС принято решение, что страны Прибалтики должны войти в их энергетическое кольцо, и это создает дополнительные проблемы.

К слову, президент России также заявил, что отношения между Россией и Украиной нормализуются рано или поздно.