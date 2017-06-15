Путин назвал сумму потерь РФ от санкций Запада

В результате антироссийских санкций Европы и США, Российская Федерация потеряла 50-52 млрд долларов. Об этом заявил президент российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии, передают российские СМИ. По словам Путина, страны, которые ввели санкции потеряли 100 млрд долларов. Президент РФ считает, что санкции не отразились кардинально на российской экономике. "Что с этими санкциями произошло, отразились или нет? Да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На России больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на наши традиционные товары - нефть, газ, металлургическую промышленность и химию", - сказал Путин. Кроме того, по словам Путина, санкции привели к положительному эффекту для экономики РФ, поскольку якобы начало расти собственное производство. "У нас реально начало расти производство в важных и сложных отраслях. Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в авиастроении, а также в ракетной области, в фармацевтике и в тяжелом машиностроении", - заявил он. Напомним, вчера сенат Соединенных Штатов Америки (США) одобрил расширение санкций в отношении Российской Федерации.

