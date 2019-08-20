Путин назвал условия для переговоров в "нормандском формате"

Президент РФ Владимир Путин считает условием проведения переговоров в "нормандском формате" имплементацию особого стаутса Донбасса, а также "решение ряда" вопросов с представителями украинской власти. Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам, и сейчас нужно добиваться реализации достигнутых ранее договоренностей между сторонами переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе - после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить", - отметил Путин.

Кроме того, он считает, что есть еще ряд других вопросов, о которых нужно прийти к согласию с украинской властью. К числу таких вопросов Путин отнес амнистию (боевиков так называемых Л/ДНР - ред.).

Также президент России заявил, что испытывает "осторожный оптимизм" относительно контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность, что "альтернативы "нормандскому формату" для урегулирования ситуации в Украине нет, РФ будет его поддерживать".

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, заявил, что встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в ближайшие недели.