Путин не позволяет ставить ему ультиматум (Der Spiegel, Германия)

В Кремле прекрасно владеют игрой сдерживания. Это почувствовал в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) во время своего первого визита в Москву. В то время как президент Владимир Путин всегда находил время для немецкого министра иностранных дел Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) или баварского премьер-министра Хорста Зеехофера (Horst Seehofer), представитель Кремля Дмитрий Песков говорил в среду утром лишь об «определенной вероятности» встречи с Тиллерсоном.



Наконец вечером Путин все же нашел два часа времени для нового главного дипломата США. Эти колебания, видимо, можно трактовать как часть российского ответа на нападение США на базу ВВС режима Башара Асада и на высказывания Тиллерсона.



Госсекретарь США уже вызвал в Москве недовольство. Перед своим прибытием в Россию Тиллерсон заявил, что, по его словам, неясно, отнеслась ли Россия серьезно к своей задаче или была просто «некомпетентна» для того, чтобы удержать Асада от использования химического оружия. Кроме того, госсекретарь США потребовал от Кремля четко прояснить свою позицию по войне в Сирии: или Москва на стороне США и их партнеров — или на стороне сирийского президента Асада, союзниками которого являются Иран и военизированные формирования Хезболла.



Еще до того, как Тиллерсон ступил на землю России, было ясно, что Кремль не собирается принимать ультиматум от госсекретаря США. «Ехать к нам с ультиматумом бесполезно, это просто контрпродуктивно», — сообщило министерство иностранных дел в Москве. Оно демонстративно заявило о встрече со своими союзниками: в четверг с сирийским министром иностранных дел, а в пятницу в тройном формате с министром иностранных дел Ирана.



Высказался и сам Путин, государственное телевидение показало выдержки из одного интервью с президентом. Степень доверия с американцами на рабочем уровне — не лучше, а «скорее, даже хуже, прежде всего в военной сфере», — заявил он. Это прозвучало почти так, как будто Путину все же не хватает столь ненавистного экс-президента Барака Обамы.

«Он не очень интересуется историей»



В Кремле не могут четко оценить, что хотят США и прежде всего президент Дональд Трамп в Сирии, и все еще надеются заключить с администрацией США своего рода партнерство. И поэтому российский министр иностранных дел Сергей Лавров стремился вечером выделить немногие совместные моменты, как бы малы они пока ни были. Он беседовал с Тиллерсоном свыше четырех часов.

По его словам, Путин готов возобновить соглашение об избежании столкновений в сирийском воздушном пространстве, но при условии, что будет вестись совместная борьба с терроризмом. Однако в Вашингтоне ранее говорилось, что несмотря на заявление Путина о приостановке меморандума, российские и американские военные по-прежнему будут согласовывать свои действия друг с другом. Кроме того, достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для улучшение диалога. Представители обоих министерств должны теперь приступить к тому, чтобы устранить «прагматически» и «без эмоций» «раздражающие факторы» из периода правления Обамы.



В то время как Тиллерсон говорил о крайнем ухудшении отношений между обеими странами, Лавров подчеркнул прагматизм своего партнера: «Рекс сказал, что он — человек новый и не очень интересуется историей».

«Господство семьи Асада идет к концу»



Что же США могут предложить за отказ России от Асада, бывший нефтяной магнат Тиллерсон не смог точно дать понять и в среду. «Наша точка зрения ясна: господство семьи Асада идет к концу». Он говорил лишь о том, что передача Асадом власти должна происходить «упорядоченно», но детали он не назвал.



Для Кремля было бы проявлением слабости просто отказаться от сирийского правителя после стольких лет поддержки. Путин пойдет на это лишь в том случае, если Вашингтон предложит России такой путь политического решения, который позволит сохранить лицо.



Многолетние отношения с режимом Асада для Кремля слишком ценны, чтобы просто так отказаться от них. Для Москвы Асад гарантирует по крайней мере некоторую стабильность в стране, охваченной войной. Согласно российской аргументации, Сирия должна продолжать существовать, не развалиться безо всякого контроля и не погрузиться в хаос, как, например, Ирак после свержения Саддама Хусейна (Saddam Hussein) или Ливия после Каддафи (Gaddafi).



Основа путинской политики заключается в том, что не может быть никакой смены власти в результате интервенции извне. Россия рассматривает это как вмешательство Запада. Такое понимание вещей определяет также и внутриполитическую повестку дня России, когда власти предостерегают от революций, подобных той, которая произошла на Украине и которые только приведут к хаосу. «Это не дело просто свергать правительства, — подчеркнул Лавров и в эту среду. — Мы уже знаем такого рода эксперименты, когда хотят свергнуть какого-либо диктатора, тоталитарного или автократического вождя». Это должен решать сирийский народ.

Запутанная стратегия Путина



Министр иностранных дел еще раз продемонстрировал готовность Москвы к переговорам. Россия не может позволить себе эскалацию войны в Сирии. Она была бы слишком дорогой и угрожала бы жизни российских солдат. Москва вновь затягивает время.



С одной стороны, Москва направила в Средиземное море два военных судна и усилила противоракетную оборону. С другой стороны, Путин сам пытается вселить неуверенность, когда в среду он вновь сделал два заявления по поводу химической атаки в Хан Шейхуне: либо в результате сирийских авианалетов были поражены склады химического оружия боевиков и при этом боевые отравляющие вещества проникли в атмосферу, либо же атака была инсценирована, чтобы скомпрометировать правительство Асада.



В высокопоставленных правительственных кругах США считают эти высказывания Путина неубедительными. Для них ясно, что за нападение с использованием нервно-паралитического газа ответственность несет сирийский режим. Это не первая атака, сказал Тиллерсон. Он говорил о почти 50 случаях.



Трамп: Россия знала о нападении с применением отравляющего газа



Вечером, после своей встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg) Трамп вновь утверждал: президент США подозревает Россию в том, что она заранее знала о предполагаемом использовании химического оружия в Сирии. «Я бы хотел, чтобы я мог сказать, что они этого не знали, однако они наверняка могли это знать, — сказал Трамп в среду в Вашингтоне. — Они были там».

Россия хочет поручить независимой стороне расследование нападения в Хан Шейхуне, заявил Лавров. По его словам, хотя бы в этом пункте достигнуто единство с США.



Позднее Россия вновь блокировала в Совете безопасности ООН резолюцию, внесенную Великобританией, Францией и США. В ней самым решительным образом осуждалось нападение с использованием отравляющего газа и содержался призыв к режиму Асада допустить международных следователей к этому месту.



Москва уже восьмой раз со времени начала сирийской гражданской войны накладывает вето на резолюцию.

Кристина Хебель