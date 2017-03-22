Путин не сможет выторговать снятие санкций - посол Испании

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Херардо Бугайо Оттоне считает, что санкции в отношении Российской Федерации должны быть жестче.

Об этом он заявил на заседании пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Укринформе, сообщает корреспондент агентства.

"Вы меня спросите: достаточно ли этих санкций, хорошо ли мы их внедряем. Я говорю - нет. Они должны быть больше по объему, они должны быть жестче. Я так считаю", - отметил посол, отвечая на вопрос ого, как заставить РФ выполнить свои обязательства относительно вывода войск и прекращения финансирования террористов на Донбассе.

Дипломат подчеркнул, что для Европы санкции относительно России не являются целью, а лишь инструмент для того, "чтобы удержать или не позволить делать то, что они делают".

Посол подчеркнул, что ЕС внедряет санкции в отношении тех лиц, которые каким-то образом могли влиять на решение вопросов относительно территориальной целостности Украины.

"Потому что Кремль, или давайте персонифицировать и прямо говорить - Путин - он не понимает ни политику, ни политиков, ни вообще способа мышления западного общества. Он думает, что он может где-то там поторговаться: я что- то тебе, а ты что-то мне, и каким-то образом эти санкции могут сняться, и он достигнет своего... Это невозможно де-юре", - объяснил посол Испании.