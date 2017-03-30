Путин о конфликте между Москвой и Киевом: Это приведет к глобальной катастрофе

Конфликт между Российской Федерацией и Украиной гарантировано может привести к не только мировым конфликтам, но и глобальным катастрофам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на форуме "Арктика - территория диалога", пишет Корреспондент.

Путин отметил, что правительство США уверено, что чем хуже отношения между Москвой и Киевом, тем выгоднее для Вашингтона.

"Потому что это ослабляет Россию, не дает ходу каким-то интеграционным процессам, которые усилили бы Россию, в том числе, в сфере экономики. Пускай РФ ковыряется в своих приграничных делах со своими соседями и не лезет в международные вопросы", - сказал глава государства.

Российский лидер уверен, что такой подход к решению проблемы может привести к неминуемым конфликтам и катастрофам в глобальном масштабе.

"Если мы будем пытаться какими-то средствами, тем более такими опасными, как региональные конфликты, кого-то сдерживать, то это может привести к глобальным катастрофам и глобальным конфликтам", - указал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент РФ Владимир Путин во время посещения архипелага Земля Франца-Иосифа сфотографировался на фоне украинского Крыма.