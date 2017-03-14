Путин о Медведеве: "Не уберегли"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заболел гриппом, об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, сообщает "Интерфакс".

В ходе совещание Медведев участия не принимал, пишет агентство.

Путин отметил, что эпидемия в стране идет не убыль, при этом ситуация остается серьезной.

"Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли", - заявил российский президент.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2016-2017 годов в Украине циркулируют три штамма гриппа: "Калифорния", "Гонконг" и "Брисбен".

Руководитель центра гриппа и ОРВИ при Министерстве здравоохранения Татьяна Дыхановская отметила, что следующая волна заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине ожидается с февраля по начало апреля.