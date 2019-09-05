Путин: Обмен заключенными между Россией и Украиной будет "масштабным"

Президент России Владимир Путин прокомментировал обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной. По его словам, он будет "масштабным" и станет шагом к нормализации отношений между странами, передает "Интерфакс".

Комментарий Путина прозвучал на Восточном экономическом форуме в ответ на вопрос модератора.

"Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу. Обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным, это хороший шаг к нормализации отношений (между странами, - ред.)", - заявил он.

"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет - будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, и я многократно об этом говорил", - сказал Путин, подчеркнул, что в ближайшей перспективе развитие ситуации в значительной степени зависит от украинского руководства.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретарь бывшего генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".

В то же время российские дипломатические источники сообщали о том, что взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября.