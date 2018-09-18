Путин обвинил Израиль в несоблюдении договоренностей из-за сбитого Ил-20

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Беньямином Нетаньяху обвинил Израиль в несоблюдении договоренностей с Россией относительно предотвращении опасных инцидентов в Сирии, комментируя сбитие самолета Ил-20. Российский лидер призвал своего израильского коллегу впредь не допускать подобных инцидентов.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля по результатам телефонного разговора между политиками, который произошел 18 сентября по инициативе израильской стороны.

Путин заявил Нетаньяху, что операции израильской авиации, во время которой был сбит российский самолет, предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии.

В Кремля заявляют, что Нетаньяху выразил соболезнованию в связи с гибелью 15 военнослужащих, которые находились на борту сбитого Ил-20. Он пообещал предоставить всю информацию о действиях израильской авиации в этот день, которую в ближайшее время в Москве привезет командующий ВВС Израиля.

Вечером 17 сентября Минобороны России заявило, что самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 исчез над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на сирийскую провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne.

В российском Совете Федерации обвинили Израиль в смерти 15 человек на борту Ил-20. Мол, Израиль поздно предупредил Россию об ударе по объектам в Сирии.

На борту было 14 российских военнослужащих. Самолет возвращался на авиабазу Хмей-мим, когда диспетчерская потеряла с ним связь. О судьбе экипажа ничего не известно, сейчас идет поисковая операция. Российские СМИ пишут, что самолет исчез тогда, когда Израиль обстреливал ракетами объекты в сирийской провинции Латакия.