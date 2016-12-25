Путин объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением Ту-154 в Черном море

Понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате крушения Ту-154 в Черном море. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, передает "Интерфакс".

По его словам, "завтра в России будет объявлен общенациональный день траура".

Путин добавил, что "будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших".

Сегодня, 25 декабря, минобороны РФ сообщило, что при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера (Сочи, РФ) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154.

В ведомстве уточнили, что на борту пропавшего ТУ-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля им. Александрова и представители российских СМИ, которые летели поздравить с Новым годом военных РФ на сирийской авиабазе "Хмеймим".

Вскоре минобороны РФ заявило, что обломки пропавшего с радаров после взлета в Сочи самолета ТУ-154 были найдены в Черном море, также обнаружены тела четырех погибших человек.

Как сообщил Следственный комитет РФ, по факту крушения самолета Ту-154 под Сочи российские правоохранители возбудили уголовное дело.

Также министерство обороны РФ опубликовало список людей, находившихся на борту разбившегося Ту-154 в акватории Сочи.