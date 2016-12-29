Президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии и начале мирных переговоров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания.

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, - они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашими партнерами", - сказал Путин.

В свою очередь, Шойгу сообщил, что Минобороны подготовило горячую линию для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей.

По его словам, отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 60 тыс. человек.

Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря.