Путин особо опасен в ближайшие три месяца, а на Украину будут давить — западный политолог

Французский политолог, журналист, эксперт по вопросам Европейского союза, вице-президент Киевского международного университета Оливье Ведрин рассказал «Апострофу», чего ждать Украине от партнеров из ЕС и США, а также от России, где в 2018 году должны пройти президентские выборы.

Может ли Евросоюз приостановить безвиз с Украиной

Ключевая проблема для Европы — борьба с коррупцией [в Украине]. Но я думаю, что ЕС не будет приостанавливать безвизовый режим. Потому что безвизовый режим для всех украинцев, для всех граждан. ЕС не хочет наказывать всех людей за коррупцию некоторых из них.

ЕС, как и США, устал от того, что реформы в Украине продвигаются очень медленно. К примеру, [председатель Европейского совета] Дональд Туск не подписал общий вывод после саммита ЕС-Украина (саммит завершился без совместной декларации, — «Апостроф»). Пару недель назад мы не передали 600 млн евро макрофинансовой помощи. Думаю, мы будем видеть другие вещи вроде этих. Потому что мы хотим видеть, что реформы внедряются достаточно быстро.

Как будут действовать ЕС и США

Я говорю о том, как будут действовать ЕС и США, и говорю, что лично думаю. Я считаю, что со стороны ЕС мы будем видеть новые решения вроде прекращения финансовой помощи, давления и неподписания общих выводов. Со стороны США также будут заявления типа: «Если вы не сделаете это, мы вам не будем помогать». Вы это точно получите, если реформы не будут идти быстрее. Именно это и случится.

Но, по моему мнению, это будет контрпродуктивно. Мы должны давить, но должны понимать, что Украина находится на переходном этапе. Украинская власть должна что-то делать, но не может двигаться настолько быстро, как того хотят ЕС и США. Думаю, ответ посередине: она должна делать больше, но ЕС не может требовать, чтобы это происходило настолько быстро, как ему хочется. Вам надо продолжать работать, вы должны делать конкретные вещи, но вы точно не можете делать это такими темпами, которых хочет ЕС. Потому что украинское общество не готово к молниеносным реформам — это форма менталитета.

Чего ждать Украине от Путина

Боюсь, что нам следует остерегаться в течение следующих трех месяцев. Потому что Владимир Путин имеет психологию XIX или XX века. Он думает, что победа военной силы может создать ему хороший имидж. Для Владимира Путина проблема сейчас не в том, чтобы снова стать президентом, а в том, чтобы как «великий» Владимир Путин войти в российскую историю.

Мы не можем прогнозировать, что он сделает. Потому что это проблема эго, мегаломана. Поэтому все возможно, и нам надо остерегаться. Потому что этот человек хочет быть в российской истории как выдающаяся личность. Перед выборами он найдет, если сможет, какую-то победу на международной арене, потому что делал это раньше. Поскольку в Сирии работа сделана, нам нужно позаботиться об Украине.

Владимир Путин будет продолжать мешать Украине, потому что он не хочет, чтобы Украина была успешной, он не может этого позволить. Поэтому ничего не изменится. Если завтра украинец будет зарабатывать больше, чем россиянин, если Украина будет счастливым государством, пропаганда в России не будет эффективной, и Путин вынужден будет противостоять революции или чему-то подобному. Цель Путина — уничтожить, наказать Украину.

Владислав Кудрик