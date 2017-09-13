Путин отправил Трампу тайный план нормализации отношений, - СМИ

На третьем месяце президентства Дональда Трампа президент России Владимир Путин направил в Государственный департамент США своего дипломата для передачи плана полной нормализации отношений между Соединенными Штатами и Россией

Об этом сообщает BuzzFeed, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Путин предлагает немедленно восстановить дипломатические, военные и разведывательные каналы, которые "разорвались" из-за военного вмешательства России в Украину и Сирию.

Согласно плану, спецпредставитель президента России по кибербезопасности Андрей Крутских должен был встретиться с американскими коллегами для консультаций по "информационной безопасности". Страны должны были провести "специальные консультации" по войне в Афганистане, Иране, Украине, денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, Россия предлагала провести встречи глав ЦРУ, ФБР, Совета нацбезопасности, Пентагона с российскими коллегами, и восстановить каналы, "закрытые" во времена президентства Барака Обамы.

"Этот документ представляет собой не что иное, как "дорожную карту" для полномасштабной нормализации американо-российских отношений", - говорит вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс.

В документе есть невысказанное предложение Москвы о том, что Трамп не будет уделять много внимания вероятному вмешательству России в американские выборы.

"Документ просто игнорирует все, что заставляло отношения ухудшаться, и притворяется, что вмешательство в выборы и кризис в Украине никогда не происходили", - говорит бывший сотрудник национальной разведки во время правления Джорджа Буша Анджела Стент, которая также видела документ.

Как пишет издание, пока только небольшая часть из предложенных планом встреч состоялась, и много переговоров вряд ли уже будут проведены, поскольку Россия и США находятся в стадии дипломатического конфликта.

Посольство России в Вашингтоне отказалось обсуждать этот документ.

Чиновники в Белом доме и Госдепартаменте отказались сказать, кто доставил документ, но не отрицали его подлинность.