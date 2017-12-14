Путин ответил на вопрос Собчак о Навальном, сравнив его с Саакашвили

Президент РФ Владимир Путин сравнил российского оппозиционера Алексея Навального с экс-президентом Грузии, лидером партии "Движение новых сил" Михеилом Саакашвили и пообещал не допустить переворота в России.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в России, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о том, что российским оппозиционерам мешают участвовать в избирательной кампании, и не означает ли это, что власть боится конкуренции.

"По поводу персонажей, которых вы упомянули (Навального): сегодня уже говорил об Украине. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Поро..., извините, Саакашвили? Тех, кого вы назвали. Это Саакашвили, только в российском издании, и Вы хотите, чтобы такие саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране, вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому, чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Я уверен, что подавляющее большинство граждан этого не хочет и этого не допустит", - сказал Путин под аплодисменты представителей российских СМИ.

По его словам, власть не будет похожа на "бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из бороды и смотрит, как государство превращается в мутную лужу, из которой олигархи ловят золотую рыбку, как было в 90-х годах, как сейчас происходит в Украине".

"Мы же не хотим у себя второго издания Украины? Нет, и не допустим", - подчеркнул Путин.