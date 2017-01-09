Путин парализует Украину, если не получит марионеточное правительство - бывший посол США

Судьба Украины будет иметь решающее значение для будущего Европы и России в течение следующих поколений. В течение четверти века после окончания "холодной войны" глубокие обиды, заблуждения и разочарования часто определяли характер отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Об этом написал Уильям Бернс, бывший посол США и президент Фонда Карнеги за международный мир в Москве, в колонке для New York Times под названием "Как мы обманываем себя в отношении России, передает Голос Америки. Было более чем достаточно иллюзий с обеих сторон, отмечает Бернс, но реальность, по его мнению, заключается в том, что американо-российские отношения будут оставаться конкурентными и часто соревновательными из-за фундаментальных различий в мировоззрение.

Агрессивное вмешательство Путина в президентские выборы США, как и его внешняя политика, имеет по меньшей мере два фактора мотивации, объясняет Бернс. Во-первых, убежденность российского президента в том, что самый надежный способ восстановить Россию как великую державу - ослабление мирового порядка, который поддерживают США. Во-вторых, легитимность путинской системы репрессивного внутреннего контроля зависит от наличия внешних угроз.

Сенаторы-республиканцы США заявили о необходимости введения более жестких санкций против РФ По их мнению, такое наказание - недостаточная плата для Москвы за кибератаки и вмешательства российских хакеров в американские выборы.

Под новые санкции, которые ввел президент США Барак Обама, попали сотрудники российских ФСБ и ГРУ, двое хакеров, а еще - три компании, ответственные за материально-техническое обеспечение российской разведки. Будучи реалистом, Путин понимает относительную слабость России, но регулярно демонстрирует, что уменьшающиеся силы, могут быть по меньшей мере столь же разрушительным, как и растущие. Он видит вокруг себя среду, наполненную возможными целями, отмечает бывший посол. Если Путин не может легко отстроить Россию, то он может поставить на место США, с присущими ему тактической ловкостью и готовностью играть грубо и рисковать, объясняет Бернс. Кроме того, если он не получит податливое правительство во главе Украины, он сделает ее неспособной нормально функционировать, отмечает экс-посол США в России.

Поэтому среди шагов, которые должны предпринять Штаты, Бернс предлагает сосредоточить внимание на Украине как стране, чья судьба будет иметь решающее значение для будущего Европы и России в течение следующих поколений. Сейчас речь идет не о вступлении в НАТО или членстве в Европейском союзе, отметил бывший посол, а о том, чтобы помочь украинским лидерам построить успешную политическую систему, чего Россия стремится не допустить.