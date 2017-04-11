Путин передумал насчет встречи с Тиллерсоном

Президент России Владимир Путин все же планирует встретиться с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном 12 апреля в Москве. Хотя ранее сообщалось, что такой встречи нет в графике Путина.

Об этом сообщает РБК-Россия, ссылаясь на собственные источники.

Отметим, визит госсекретаря США начинается 11 апреля. Рекс Тиллерсон полетит в Москву из Италии, где проходит саммит G7 на уровне министров иностранных дел.

Напомним, ранее спикер Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что встречи с Рексом с Тиллерсоном в графике президента России нет.

Факты ICTV также писали, во время рабочего визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может требовать от Кремля отказаться от поддержки диктаторского режима Башара Асада в Сирии.