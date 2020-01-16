Путин подписал указ о назначении Мишустина главой правительства РФ

Государственная дума РФ сегодня единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает агентство РБК.

За его утверждение проголосовали 383 депутата, против - 0, воздержался 41 депутат.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишутина главой правительства.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа, обнародованного на сайте Кремля.

15 января премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны.

Президент РФ внес в Государственную думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Мишустина на должность премьер-министра.

Мишустину 53 года, он родился и учился в Москве. С апреля 2010 года занимал пост главы ФНС.