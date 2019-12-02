Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать "отдельные виды технически сложных товаров" без российского программного обеспечения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

Перечень товаров, попадающих под запрет, определит правительство отдельным подзаконным актом.

В конце ноября Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят в том числе Apple, Dell, IBM, HP, Google, Samsung, Intel, "М-Видео", направляла письмо Путину с просьбой отклонить этот закон. В нем говорилось, что вступление закона в силу негативно отразится на развитии отрасли, а также приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО, информировали "Ведомости".

