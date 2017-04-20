О своем преемнике президент России Владимир Путин заговорил, отвечая на жалобы ветерана Афганистана на рассказы одного из российских сенаторов, который якобы утверждает, что спикер Госдумы Вячеслав Володин скоро станет президентом.

Об этом сегодня пишет Reuters. Путин пообещал, что его преемника "выберут россияне, и никто другой".

"Следующего президента выберет российский народ и только на демократических выборах", - заверил он.

При этом Путин ничего не сказал о президентской гонке, намеченной на 2018 год, а также о своем участии в ней. Впрочем, большинство россиян убеждены, что он останется на своем посту в четвертый раз. В свою очередь, российские аналитики считают, что это будет последний период президентства Путина, после чего он передаст власть преемнику в 2024-м году.

Ранее издание Financial Times писало, что в Кремле началась борьба за то, кто станет преемником Путина. И спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже пытается укрепить позиции нижней палаты российского парламента против Кремля. Он пытается закрепить за собой большую власть в процессе принятия государственных решений, надеясь стать заметным претендентом на роль президента после Путина.