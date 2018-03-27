Путин попросил митингующих не сомневаться в количестве погибших

Путин призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.

Президент России Владимир Путин во вторник во время своей поездки в Кемерово встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Он призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово- развлекательный центр "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.