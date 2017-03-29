Путин поручил Минобороны и ФСБ защитить национальные интересы России в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов России в Арктике, передает РИА «Новости».

«Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и ее пограничная составляющая должны реализовать свои планы по обеспечению национальных интересов с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, но и защиты наших интересов в Арктике, обеспечения нормального функционирования Северного морского пути», — сказал он.

Путин подчеркнул, что многие объекты Минобороны могли бы быть двойного назначения. По его словам, они должны помогать реализовывать задачи гражданским службам.

«Обязательно рассмотрим дополнительные возможности наших объектов в арктической зоне», — отметил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев оценили результаты «генеральной уборки» Арктики.